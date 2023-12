KANNAPÖÖRE ⟩ Eesti meeste koondis ikkagi osaleb järgmisel aastal Kuldliigas

Eesti võrkpalliliit andis eelmise nädala lõpus teada, et meie meeste koondis ei osale järgmisel aastal Euroopa Kuldliigas ning keskendub ainult suve lõpus toimuvatele EM-valikmängudele. Seitsmepäevak hiljem on see otsus aga ümber vaadatud.