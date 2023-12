Ajaleht Sport-Ekspress loetles mõne päeva eest üles, mida neutraalne staatus venelastele tähendab: «Hümni ja liputa, oma delegatsioonita, CSKA ja Dinamo esindajateta, võistkonnaalade sportlasteta, pluss tuleb hoida poliitilist neutraalsust. Lisaks ei saa sportlased, kel polnud kvalifikatsioonist eemale jäämisel mingit süüd, lisavõimalust ega vabapääsmeid. Kõik need raskused tähendavad, et Venemaa passiga sportlaste esindatus mängudel on minimaalne.»