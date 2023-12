Suusamehed jäid sprindis veerandfinaali ukse taha. Rehemaa: ootused olid suuremad

«Päevad pole vennad, kuid ega millegi taha väga pugeda pole. Täna oli selline päev,» andis meestekoondise peatreener Aivar Rehemaa Postimehele antud telefoniintervjuus mõista, et ootused olid sprindiks suuremad.

«Selle nädala treeningute põhjal võinuks arvata, et Martini ja Marko puhul pole veerandfinaali koha osas küsimusi, aga juba sõites, kui Martin esimesele tõusule tuli, polnud ta liigutus päris selline...,» jätkas juhendaja.

«Neid koroonakolle jookseb siin praegu ringi,» sõnas ta ning andis mõista, et näiteks Alvar Johannes Alevi ongi haigusevimm maha murdnud.

«Algselt pidi täna tema sõitma, kuid kuna tunne polnud hea, siis panime starti Kaarel Kasper Kõrge. Martin kurtis siin ka, et kaks päeva on imelik olla: midagi justkui ei valuta, aga jõuetus on. Dremljugal tekkis samuti mingi nohu.