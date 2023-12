Kirpu ja Kuusk hoiavad MK-etapil Eesti lippu kõrgel

Kirpu vastaseks on prantslanna Coraline Vitalis, Kuusk kohtub ukrainlanna Emily Conradiga. Need kohtumised algavad Eesti aja järgi pärast 23 õhtul.

Pühapäevast võistkonnavõistlust silmas pidades need allajäämised just ülemäära julgustavad pole. Vancouveri MK-etapp, või õigemini seal hästi esinemine, on Pariisi olümpiale kvalifitseerumise osas meie naiskonna jaoks sisuliselt elu ja surma küsimus.