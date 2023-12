Rahvusvaheline Olümpiakomitee lubas Venemaa ja Valgevene sportlastel osaleda neutraalsetena. See tähendaks, et nende riikide sümboolikat ei lubata kasutada ning kindlasti jääb hümn mängimata.

Kõik see on Ukraina poliitikutele vastumeelne. Ukraina spordiminister Matvi Bidnõi tuletas seejärel uudisteagentuurile AFP meelde nende presidendi varasemalt öeldut. «Siinkohal tasub meenutada Volodõmõr Zelenskõi öeldut, et ilmselt on iga Venemaa sportlase neutraalne lipp verega määrdunud,» alustas Bidnõi intervjuud ja kommenteeris seejärel võimalikku boikotti.