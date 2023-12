18-kordne slämmivõitja avaldas ESPNi vahendusel, et tal on teist korda avastatud munasarjavähk. Õnneks saadi sellele jälile varajases staadiumis ning tenniselegend on raviga juba alustanud.

Tegemist on juba teise korraga, mil Evert munasarjavähiga võitlema pidanud. Esmakordselt sai ta säärase diagnoosi 2021. aastal ning tänavu jaanuaris teatas 68-aastane ameeriklanna, et on haiguse seljatanud. Nüüd on algamas uus võitlus.