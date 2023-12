Käsipalli karikavõitja selgitati karistusvisetega

«Võit jäi realiseerimise taha ja esimese poolaja krambi alla. Jäime hätta, lasime ennast väga lihtsates kohtades ära karistada. Lasime sisuliselt üks ühele olukordades saada minu vastu. Rünnakul panime väga-väga lihtsalt hakkama,» kommenteeris Ots. «Üks asi on see, kui väravavaht tõrjub, teine asi, kui me ei saa raamilegi pihta. Meil oli väga palju praaki sellise mängu kohta. Kahju, et see praagihulk pidi just finaali sattuma.»