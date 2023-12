Traagiline õnnetus nõudis 25-aastase jalgpallitähe elu

Õnnetus juhtus väidetavalt novembri viimasel päeval, kui Bololo istus koos sõpradega autosse, et sõita teise linnas. The Suni info põhjal juhtis autot Joao Paulo, kes ületas lubatud sõidukiirust oluliselt.

Kui Paulo sõitis 60 km/h kiiruspiiranguga alas kaks korda kiiremini, otsustas ta rooli taga ka tantsu lüüa, teatas The Sun, et intsidendist on olemas ka video. Auto sai õnnetuses tõsiselt kannatada ja muutus peaaegu tundmatuseni (fotosid näeb siit).