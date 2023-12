Kotsar aitas Baskonia väga tähtsa võiduni

Baskonia teenis kuue kaotuse kõrvale hooaja seitsmenda võidu ja on liigatabelis seitsmes. Sama palju võite ja kaotuse on veel neljal meeskonnal, seega on iga võit äärmiselt oluline. Täna kaotuse saanud Tenerifel ongi vaid võit vähe, kuid hetkel langeti 11. kohale. Tähtis on 17. vooru järel mahtuda kaheksa parema sekka, sest vaid nemad pääsevad veebruaris karikamängudele.