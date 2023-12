AASTA JALGPALLUR ⟩ Karol Mets: sattusin Saksamaal õigel ajal õigesse rolli

Mets ütles, et ta ei mõtle individuaalsetele auhindadele, aga kui see tuleb, on ta siiralt tänulik. «Eesti parima auhind tähendab mulle väga palju. Ainult üks mängija ju saab selle, see on väga suur tunnustus ja au. Eeldan, et valijad hääletavad eelkõige koondises näidatu põhjal ja tahtnuks, et koondiseaasta oleks tervikuna olnud parem,» lausus 30-aastane mängumees.