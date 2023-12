Hõbeda võitnud Jefimova: tegelikult ei klappinud kõik nii nagu plaanisime

«Ma arvan, et võib täitsa rahule jääda, sest ma arvan, et hõbemedal lühiraja EMil on väga hea sõna. Tegelikult ei klappinud kõik nii nagu plaanisime, aga ei ole hullu, hõbemedal on hõbemedal,» ütles Jefimova lühiintervjuus ETV spordiuudistele.

Jefimova sai finaalis ajaks 29,12, kuid kulla võitnud itaallanna Benedetta Pilato ujus EMi rekordi 28,86. Pronks läks jagamisele itaallanna Jasmine Nocentini ja Imogen Clarki vahel ajaga 29,41.

Tegemist oli Jefimova karjääri kolmanda täiskasvanute tiitlivõistluste medaliga. Pühapäeval hüppas ta aga EMil basseini ka pool tundi pärast medalivõitu, sest kuulus Eesti teatevõistkonda 4x50 kompleksujumises. Eesti nelik, koosseisu Ralf Tribuntsov, Jefimova, Daniel Zaitsev ja Aleksa Gold tulid Eesti rekordiga 1.38,94 kuuendaks.

ETV spordiuudistes selgitas Jefimova edulugu endine tippujuja Martti Aljand, kelle sõnul on lühirajaujumises suurema osakaaluga start ja pööre, mis peavad kõik ideaalelt klappima. «Võib-olla on rohkem plahvatuslikku ja jõudu vaja, kui pikas basseinis. Need detailid ongi need, mida Eneli saab tulevikus kindlasti edasi viia. Kõik on järjepidev protsess, eriti kui räägime jõuelementidest, siis neid ei arendata päeva või nädalatega, vaid kuude ja aastatega,» ütles Aljand.

Miks on aga Jefimovat saatnud edu just rinnuliujumises ja 100 meetri distantsil? «Eneli suudab kõiki viise hästi ujuda. Näiteks Eesti juunioride rekordeid on tal ka kompleksujumises. Maailmatipust saame aga rääkida rinnuliujumisest. Mitu tahku jälle.

Esiteks on Enelil oma pikkuse kohta väga hea koordinatsioon, suurepärane. Jõunäitajad on täitsa arvestatavad ja lähevad aastatega järjest paremaks. Veetunnetus ka sinna juurde, kõrge kehaasend vees. Neid punkte on palju, aga kokku saamegi hea komplekti, millega maailmas tulemusi näidata,» ütles Aljand Jefimova kohta, kes pole veel täiskasvanute tiitlivõistluste medaleid pikas basseinis noppinud.