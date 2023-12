Meedia: AC Milan kutsub karjääri lõpetanud Ibrahimovici tagasi, et raskest seisust pääseda

2019. aastast on Milani peatreener olnu Stefano Pioli, kuid pärast 15 vooru ollakse tabelis kolmandal kohal, mis tippklubi juhtkonda ei rahulda. La Repubblica andmetel plaanib klubi Pioli vallandada ning vähemalt lühiajaliselt asendada Ibrahimoviciga.

Milan on Serie A-s teeninud üheksa võitu, kuid selle kõrvale ka neli kaotust ja kaks viiki. Neljas kaotus saadi laupäeval võõrsil 2:3 Atalanta vastu. Kuigi tabelikoht on kolmas, siis kaotatakse kahele esimesele klubile – Milano Interile ja Juventusele vastavalt üheksa ja seitsmes punktiga.