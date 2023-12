«Püha Graali» võitmine polegi Rovanperäle maailmas kõige olulisem asi

Kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä järgmise aasta kalender on veel lahtine, kuid päris kindlalt võib öelda, et Rally1-autoga näeb teda rajal Soome MM-etapil. Kuigi hooaja kokkuvõttes on ta kaks aastat järjest võitnud, siis kodumaal pole ta veel triumfeerinud. 23-aastase Jyväskyläst pärit noormehe sõnul see teda väga ei häiri ning Soome MM-ralli võitmine pole maailma kõige olulisem asi.