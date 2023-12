23-aastane Titmus teatas septembris, et teda ootab ees operatsioon, kus tema munasarjast eemaldatakse healoomuline kasvaja. Nüüd kinnitas austraallanna, et operatsioon kulges edukalt ning ta saab rahulikult Pariisi olümpiamängudeks valmistuda. Seal on tal Tokyo mängudest kaitsta nii 200 kui ka 400 meetri vabaltujumise kuldmedalid.