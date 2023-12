Sel hooajal peetud 16 mängust on Girona teeninud 41 punkti (ainult üks kaotus – toim), mis tähistab selles faasis Hispaania kõrgliiga kõigi aegade neljandat tulemust. Liigatabelis on 100 000 elanikuga linna jalgpalliklubi edu Madridi Reali ees kaks, Madridi Atletico ja Barcelona ees seitse punkti.