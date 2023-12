Tänavu kahekorseks maailmameistriks kroonitud Rovanperä teatas pärast hooaega, et kavatseb veidi aega maha võtta. Ta on veidi rallispordist väsinud ning soovib vähemalt aasta teistele tegevustele keskenudda. Soome ralliäss selgitas kõike portaalile Dirtfish.

«Võtan enda jaoks aega ja teen, mida päriselt tahan. See on nagu lapsepõlve tagasi minemine, et teha neid asju, mida noorena sai teha. Mõistagi ei saa päriselt sinna minna, aga kasutan järgmist aastat enda tegemistele keskendudes. Kavatsen reisida, kuna maailmas on palju paike, kuhu soovin minna,» lausus Rovanperä.