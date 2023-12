Kaido Kaaberma: Beljajeval jagus närvi ja ta võttis end hästi kokku

Läinud ööl Vancouveris MK-etapi võitnud Eesti epeenaiskond oli viimati saanud esikoha ligi kaks ja pool aastat tagasi, mil Tokyos tuldi olümpiavõitjaks. Nüüdse edu järel ütles peatreener Kaido Kaaberma, et hoolealused võitlesid kõvasti ja see tõigi edu.