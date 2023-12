Iluuisutaja Petrõkina murdis jala

Eelmisel nädalal toimunud ISU Challenger seeria võistlusel Zagrebis kukkus Petrõkina viimasel treeningul enne võistlust. 19-aastane iluuisutaja viidi haiglasse, kus tehti röntgen, mis luumurdu ei tuvastanud. Eestis tehtud uuringul selgus kahjuks, et tegemist ikkagi on jalaluu murruga ja esialgse prognoosi kohaselt ta EMil võistelda ei saa, kirjutas uisuliit pressiteates.

Petrõkina oleks suure tõenäosusega EMil medalipretendente, sest on tänavu GP-etappidel saanud kolmanda ja neljanda koha. Mullu oli ta EMil Petrõkina kuues ja MMil üheksas.

2024. aasta EM toimub 8.-14. jaanuarini Kaunases ning naiste üksiksõidus on Eestil võimalik välja panna kaks sportlast. Praeguse seisuga on nendeks küll Petrõkina ja Nataly Langerbaur, kuid kuna Petrõkina suure tõenäosusega vigastusest ei parane, siis pääseb EMile ka varuvõistleja Kristina Lisovskaja. Varem Eestit EMil esindanud Eva-Lotta Kiibus on kimpus vigastusega.