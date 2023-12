VIDEO ⟩ Tänaku endine tiimikaaslane testis Toyotat

26-aastase Loubet 2023. aasta hooaeg oli kesine. Tema tulemused olid keskpärased ning parimaks jäi kuues koht Rootsi ja Eesti MM-etappidel. Tundub, et järgmisel hooajal ta enam kohta WRC-klassis ei leia ning on hakanud otsima võimalusi WRC2-klassis.

Juba varem on sahistatud, et Loubet teeb tööd, et leida sõitjakoht WRC2-klassis, kuid nüüd tundub, et temast võib saada üks vähestest, kes pääseb hooaja alguses uue Toyota Yaris Rally2-auto rooli.