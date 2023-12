GALERII JA JÄRELVAADATAV ⟩ Milline põnevuslahing! Tartu alistas karikafinaalis Selver/TalTechi

Toobal ei peaks samuti Pärnus saama arvestada kõigi meestega. «Katsume hästi valmis olla, midagi nii hullu pole meid seganud, et selle taha pugeda, õnneks on suhted endiste mängijatega nii head, et vajadusel tullakse trenni appi. Hetkel on rahulik töömeeleolu ja suurt pabinat pole,» kinnitas Toobal.

«Finaalis üle oma varju pole mõtet proovida hüpata, vaid peame mängima seda mängu, mida oleme harjunud. Proovime olla võistkondlikud. Selge see, et kui serv käes on, oleme me keskelt keskmisest ohtlikumad, aga kui seda pole, peame väga targalt tegutsema. Tegu on ühe mänguga ja kindlasti tuleb see närvilisem kui mõni teine ja võib imelikke otsuseid näha. Aga usun, et mehed on oma võimetest teadlikud. Ka eelmise aasta finaal näidas, et sellises mängus ei saa määravaks väsimus või kellegi puudumine, sellises mängus leitakse viimased jõuvarud ja emotsiooni pealt suudetakse teinekord meeletult palju. Meie läheme mängima maksimumiga igas mõttes ja tagasi midagi ei hoia.»