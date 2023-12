Eesti koondislast juhendav treener elas üle insuldi

Tšehhi kommertstelejaam TV Nova teatas, et Tšehhi-Itaalia päritolu Zeman on toimetatud haiglasse. 76-aastasel juhendajal oli enne treeningut insuldi tunnused tekkinud ning ta vajas viivitamatult arstide abi.

Väljaande teatel on hetkel Itaalia tugevuselt kolmandas liigas mängiva Pescara meeskonna juhendaja seisund stabiilne, ent tal tuleb veel mitmeid uuringuid läbida.

Alates 1974. aastast treenerina töötav Zeman on juhendanud mitmeid tippklubisid. Ta on olnud Itaalias ametis nii AS Romas, Rooma Lazios kui ka Napolis. Samas ka Türgi jalgpallihiius Istanbuli Fenerbahces.