VIDEO ⟩ Kätest ja jalgadest ilma jäänud olümpiavõitja on tagasi jääl

Venelasest jäätantsu olümpiavõitja Roman Kostomarov on tagasi jääl, pärast seda, kui jäi aasta alguses haiguse tõttu ilma kätest ja jalgadest. 46-aastane venelane postitas Instagrami video, mis näitab, et ta on õppinud uisutama ka käe- ja jalaproteesidega.