Suusainstruktor Schumacheri õnnetusest: tol päeval ei tasunud sinna minna

Saksa ajakirjanik Jens Gideon on Saksa ringhäälingu ARD taskuhäälingus heitnud valgust Schumacheri suusaõnnetuse detailidele. Vormelitähe raske kukkumine, mis lõppes ajutraumaga ja tema kadumisega avalikkuse eest, võinuks jääda olemata, sest kohaliku suusainstruktori hinnangul polnud suusanõlv saatuslikul päeval suusatamiseks ohutu.

«Tundus, et tol päeval ei tasunud sinna minna. Oli näha, et lund oli nõlval vähe. Väiksema lumekihi tõttu oli näha tavapärasest rohkem kive,» rääkis suusaõpetaja, et rada oli tegelikult tavapärasest ohtlikum.