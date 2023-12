Politsei võib kümned tuhanded jalgpallifännid marru ajada

Järgmisel suvel toimub Saksamaal jalgpalli EM-finaalturniir, mis on pannud ühe kohaliku politseiülema muretsema. Gelsenkircheni politseiülem Peter Both uurib võimalust keelata alkoholi tarbimine jalgpallistaadionitel ja avalikus ruumis. Paljudes Euroopa riikides, näiteks Inglismaal, Saksamaal ja Poolas käivad jalgpall ja õlukäsikäes. See võib järgmisel suvel muutuda.