Daciaga liitunud Loeb sai väärika tiimikaaslase

Dacia on pikalt töötanud suure eesmärgi nimel. Rumeenia autotootja tahab 2025. aastal võita Dakari maratonralli. Selle jaoks on palgatud väga esinduslik sõitjaterivi. Suvel teatati lepingu sõlmimisest Sébastien Loebiga, sel nädalal kuulutati, et nendega liitub ka viiekordne Dakari võitja Nasser Al-Attiyah.