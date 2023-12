Tänavu toimunud MMil jäi ta küll poodiumilt välja, kuid tuli ühisstardist sõidus viiendaks ja sprindis kuuendaks. 190 MK-starti teinud Davidova trumbiks on olnud lasketäpsus, mis eelmistel hooaegadel on lamades olnud 88 protsenti ja püsti 83. Tänavu on need numbrid kukkunud 76 ja 72 protsendi peale.