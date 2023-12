HÄÄLETA ⟩ Eesti piltnik kandideerib WRC aasta rallifoto auhinnale

Kokku on avaldatud kümme nominenti. Anise fotol on jäädvustatud Takamoto Katsuta Toyota Yaris Rally1-auto Safari rallil Keenias. Jaapanlase sõiduvahend on hüppelt maandumas kahel rattal ja taustal lendab efektselt tolmu.

Anis võitis aasta rallifoto auhinna 2019. aastal. Ta alustas MM-rallidel pildistamist 2008. aastal. Anna oma hääl eestlasele siin. Hääletamine läheb lukku 31. detsembril kell 13 päeval.

«Olen väga õnnelik ja samuti tänulik selle võimaluse eest osaleda väga tihedas ja kõrges konkurentsis kaasvõistlejatega. See pilt on minu jaoks üks efektsemaid käesolevast hooajast. Takamoto Katsuta ja Aaron Johnston ühel minu lemmikrallil Keenias võtmas autost absoluutset maksimumi sellel ajahetkel.

Võimalus seda ise kogeda, tunda ja jäädvustada on üks neid põhjuseid, mis mind hoiab selle spordi ja fotograafia juures. Seda tunnet on sõnadega raske kirjeldada, aga kui püüda, siis on kirg, toores rõõm ja aus adrenaliini laks kombineerituna kokku,» kirjutas Anis Facebooki postituses.

Tänavu on eestlase konkurentideks aasta rallifotole Andre Lavadinho, Bastien Baudin, Colin McMaster, Gergley Makai, Hannu Rainamo, Honza Fronek, Nikos Katikis, Lorenzo Martincich ja Vincent Thuillier.

Ühel pildil kümnest on kujutatud ka Ott Tänak ja Martin Järveoja. Jäädvustus on tehtud Rootsi rallil, kus saarlane hoiab Ford Puma Rally1-autot lumevallide vahel. Foto autoriks on Nikos Katikis.