Mõni aeg tagasi hakkasid F1 kuluaarides levima kuulujutud, et 2026. sarjaga liituda plaaninud Audi on sellest loobunud ning selle võib endale saada Toyota. Nüüd kinnitas Audi juht, et nad pole oma plaane muutnud ning F1ga liitutakse kolme aasta pärast.