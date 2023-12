Tagasihoidlikult esinenud Kristjan Ilves peab lootma olude paranemisele

PCR-võistlus on vajalik, sest kui mingil põhjusel ei saa suusahüpete võistlusvooru pidada, pannakse murdmaasõiduks stardirivi paika just PCR-võistluse põhjal. Ramsaus on kavas reedel ühisstardiga võistlus ning seejärel laupäeval ajaloo teine kompaktvõistlus. Just PCR-võistluse järgi starditakski kompaktvõistlusele.