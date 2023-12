Sel kuul möödub Michael Schumacheri saatuslikust suusaõnnetusest Lõuna-Prantsusmaal kümme aastat. Selle valguses on sel teema üles otsitud vanu lugusid, kui võetud teemaks seitsmekordse F1 maailmameistri hetke olukord. Tema endine mänedžer Willi Weber andis mõista, et tema on Schumacherisse igasuguse lootuse kaotanud.