Rovanperä on kahel aasta järjest tulnud autoralli maailmameistriks, kui 2024. aastal on ta otsustanud kaasa teha vaid valitud MM-etappidel ning ei võitle suure tiitli nimel. Ülejärgmisel aasta on ta aga lubanud kaardilugeja Halttuneniga tagasi tulla ning teha kõik, et võita kolmas MM-tiitel.