Üheksakordne maailmameister naaseb MM-sarja uues rollis

Kuigi meeste järgmise aasta plaane täielikult veel ei avaldata, siis arvestades kogenud taustajõudu, on lootust neid näha mitmetel MM-etappidel. «Meil on väga hea meel, et Daniel Elena liitub meie meeskonnaga, et juhendada meid spordis ja anda tehnilisi nippe,» selgitas Marco Bulacia WRC veebilehele.