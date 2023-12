Kalev/Cramo loobus alles oktoobris klubiga liitunud ameeriklasest

«Anname teada, et meie teed on lahku läinud ameeriklasest tagamängija Anthony Mathisega. Mathisel oli klubiga detsembri lõpuni kehtiv leping, mis ei läinud pikendamisele ning mängija ja klubi kokkuleppel lahkus mängija veidi varem. Täname Anthonyt tema panuse eest ja soovime edu edaspidiseks,» teatati Facebookis.

Oktoobris ütles Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula, et Mathis on treenerite vaateväljas olnud juulikuust alates: «Mõnikord teeb saatus omad käigud ja nüüd oktoobris saime võimaluse ta Kalevisse tuua. Kui varem otsisime pigem traditsioonilisi palliga mängivaid tagumisi, siis tema tugevuseks on väga hea ilma pallita liikumine.

Lisaks on Anthony tõestanud läbi karjääri, et ta on väga ohtlik ja stabiilne viskaja. Ta tekitab rünnakul teistele ruumi ja teeb palliga kiireid otsuseid. Eesmärk on pall paremini liikuma saada ja praeguste mängijate tugevused paremini esile tuua.»

Portlandist pärit Mathis alustas esimest profihooaega 2021. aastal Kreeka kõrgliigas, kuid lahkus hooaja keskel NBA G-liigasse Austin Spursi meeskonda. 2022/23 hooaega alustas ameeriklane Rootsis Uppsala meeskonnas, kogudes 8 mänguga keskmiselt 22,8 punkti, 4,1 lauapalli ja 2,9 resultatiivset söötu. Sama hooaja jaanuaris läks Mathis üle Rumeenia kõrgliiga klubisse CSM Târgu Mureș. 2023. suveperioodi pallis Mathis Kanada kõrgliiga suveliigas Saskatchewan Rattlers meeskonnas.