Politsei algatas seksihäälte skandaaliga seoses kriminaaluurimise

Detsembri alguses toimunud 2024. aasta jalgpalli EM-finaalturniiri alagruppide loosimisel juhtus kentsakas lugu, kui ühtäkki hakkasid saalist kostuma seksihääled. Kui esialgu peeti seda äparduseks, siis praeguseks on selge, et tegemist oli tahtliku sabotaažiga ning Saksamaa politsei on juhtunuga seoses algatanud ka kriminaaluurimise.