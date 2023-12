Ameeriklane tegi oma Cramo karjääri parima esituse

Eesti-Läti liigas on Cramol nüüd koos 12 võitu ja vaid üks kaotus, mis saadi Ukraina tippklubi Prometei vastu. Heiko Rannula hoolealused on praegu liidrid. Viimsi on viie võidu ja 11 kaotusega jagamas Raplaga 12. ja 13. kohta.