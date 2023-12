Sedasorti lepinguga võib ühel klubil olla kuni kolm meest. Et Drellile ruumi teha, lõpetati väikese ääre Justin Lewise kahepoolne kontraht. Sel hooajal ei käinud Lewis kordagi Bullsi eest väljakul ning teenis mänguaega võistkonna NBA tütarliiga ehk G-liiga sõsartiimis Windy City Bulls.

G-liigas on Drell sel hooajal Bullsi eest väljakul käinud 11 kohtumises, kus on teeninud keskmiselt 28,6 minutit, mille jooksul on visanud 12,4 punkti, võtnud 6,8 lauapalli, jaganud 2,5 korvisöötu ja teinud kaks vaheltlõiget.