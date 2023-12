Vaata, millise rahasummaga premeerib Tallinn EM-tiitli võitnud Eneli Jefimovat ja tema treenerit

Abilinnapea Tiit Terik märkis, et hiljuti Tallinna aasta sportlase tiitliga pärjatud Eneli Jefimova saavutus on suurepärane näide sellest, kuidas pühendumine ja visadus viivad meistritiitliteni. «Linnavalitsus toetab tallinlastest sportlasi, kes on rahvusvahelistel tiitlivõistlustel silma paistnud ning Eestist edukalt esindanud. Oleme uhked Eneli Jefimova ja tema treeneri Henry Heina üle ning usume, et nende edulugu innustab ka teisi noori sportlasi,» sõnas abilinnapea.