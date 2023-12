29-aastane Lundby pidas täna Norras pressikonverentsi, kus teatas, et tema jaoks on sportlaskarjäär lõppenud. Otsus ei tulnud üleöö. «Olen mõelnud sellest juba kaua. Nüüd tunnen, et see on minu jaoks parim käik,» vahendas NRK Lundby öeldut.