Seninägematut hirmu kogenud Rehemaa ihkab kahe kuu pärast taas suuskadel olla

Jutuajamise ametliku osa juurde minnes tänas Rehemaa kõiki, kes on tema pärast muret tundnud ja toetavaid sõnumeid saatnud. «Tänan perekonda, lähedasi, sõpru ja tuttavaid. Kui iga päev tööd teed, siis ei saa arugi, et minu tegemised nii paljudele korda lähevad. Kui midagi niisugust juhtub, on südantsoojendav, et läheb nii paljudele inimestele korda. Järelikult ajame õiget asja. Kogu FISi (rahvusvaheline suusaliit – toim) pere ja järgmise aasta MMi korraldajad on olnud väga toetavad ja abivalmid,» alustas Rehemaa. Kõneks olev MM toimub nimelt Trondheimis.