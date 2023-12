Tarmo Kink jätkab treenerikarjääri Eestimaa südames

38-aastasel Kingil on seljataga edukas ja värvikas mängijakarjäär, mille jooksul esindas ta Eesti koondist 83 korral ja lõi kuus väravat. Kingi esimeseks välisklubiks oli Moskva Spartak, veel mängis ta Ungaris (Györi ETO, Kaposvar, Mezokövesd), Inglismaal (Middlesbrough), Ukrainas (Lvivi Karpaty), Itaalias (Varese), Šotimaal (Inverness) ja Soomes (SJK). Pärast mängijakarjääri lõppu oli Kink FCI Levadias esmalt abitreener ning aastatel 2021-2022 spordidirektor, kirjutati Paide Linnameeskonna Facebooki lehel.

«Suurepärane tunne on naasta jalgpalli juurde ja eriti suur heameel on liituda Paide Linnameeskonnaga. Mulle väga meeldib klubi professionaalsus, organiseeritus ja ambitsioonikus. Loodan oma teadmiste ja kogemustega aidata meil teha järgmine samm oma eesmärkide suunas. Ilusaid pühi ja edukat uut aastat meile kõigile!» ütles Kink.

Spordidirektor Gert Kamsi sõnul toob Kink endise tippmängijana treeneritetiimi kogemustepagasi, millel on hindamatu väärtus. «Tema tugevused on treenerina samad, mille järgi teda tunti tema eduka mängijakarjääri vältel: töökus, hingestatus ning võitjamentaliteet. Kindlasti saab Tarmol olema igapäevatöös ka kitsam roll, mis on seotud positsioonispetsiifiliste elementide arendamisega. Tere tulemast, Tarmo!» lisas Kams.