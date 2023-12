Maailmameister hoidis mitu kuud suurt saladust

40-aastase Mäkäräineni ümber käivad endiselt spekulatsioonid, et ehk proovib 2020. aasta sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud soomlanna mõnel MK-etapil tagasitulekut. Üheks võimaluseks pakuti märtsis Soomes Kontiolahtis toimuvat MK-etappi. Naist võibki seal osalemas näha, kuid hoopis uues rollis.

«Läbisin kohtunikueksami ja mul on kogemuste saamiseks vaja võistlusi,» kommenteeris Mäkäräinen, kuid jäi endale kindlaks, et võistlejana ta MK-sarja enam ei ihka. «See pole reaalne ja seda ei juhtu. Naljakas, et sellised jutud kerkivad juba pelgalt siis, kui mind nähakse mõnel spordiüritusel. Isegi laulja ei lõpeta laulmist täielikult, isegi kui ta lõpetab laval käimise,» tõdes Mäkäräinen.