WRC ulatab uue reegliga M-Spordile abikäe?

Sügisel sai selgeks, et Rally1-autodele hübriidakusid tarniva Compact Dynamicsiga suudeti koostööd pikendada ning korraks õhus olnud variant, et Rally1-autod peavad sõitma hakkama hübriidajamita, kadus. Kuid nüüd on FIA selle võimaluse meeskondadele ise loonud.

Iseenesest on tegemist üllatava otsusega, sest pikalt jätkusuutlikku tulevikku propageerinud FIA on nüüd astunud ühe sammu tagasi, kirjutab AutoHebdo. Kuid hübriidita sõitmisega käivad kaasas teatud agad. Esiteks ei kogu WRC-etapil hübriidakuta osalev Rally1-auto meeskondlikke punkte. Teiseks tuleb autole lisada ballast, et see oleks samas kaalus hübriidakut kasutava autoga.