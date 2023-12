Eestis spordiülekandeid näitav Viaplay šokeeris rootslasi

Rootsi väljaande Aftobladeti teatel tuli varasemalt Viaplays spordipaketi eest tasuda 49 eurot kuus, ent nüüd teeb see jõulise tõusu. Nimelt tõstis ettevõte antud paketi tasu 27 protsenti ning hakkab peagi maksma 63 eurot. Aftobladeti teatel on paljud rootslased šokeeritud.

Hinnatõusuga loodetakse leevendada üha kasvavat kahjumit. Ettevõte on Aftonbladeti teatel väga lähedal pankrotile. Aasta algusest on Viaplay aktsia kukkunud 97,3 protsenti. Ettevõtte turuväärtus on 404 miljonit Rootsi krooni (ca 36 miljonit eurot).