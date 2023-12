71 riigikogu liiget kutsus üles venelasi Pariisi olümpialt kõrvale jätma

Eesti-Prantsusmaa sõprusrühma initsiatiivil tehtud pöördumises märgivad saadikud, et rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) otsus lubada agressorriikide Venemaa ja Valgevene sportlastel osaleda Pariisi olümpiamängudel «neutraalsete» sportlastena on vastuolus meie väärtustega. «ROKi otsust lubada «neutraalsete» isikute osalemine kirjeldati kui «inimõiguste austamist». Meie arvates ei sobi mõrvamine, hävitamine ja terror kokku olümpiamängude põhimõtetega,» ütlesid nad.

Riigikogu liikmed osutasid, et alates Venemaa täiemõõdulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on Ukraina riigiprokuratuur registreerinud üle 110 000 sõjakuriteo juhtumi. «Seetõttu oleme veendunud, et kuni sõda ei ole lõpetatud, ei tohi Venemaa ja Valgevene sportlastel lubada osaleda rahvusvahelistel võistlustel, sealhulgas olümpiamängudel, mis on kõige tähtsamad spordivõistlused maailmas,» ütlesid nad pöördumises.

Saadikute sõnul kuulutas riigikogu mullu 18. oktoobril Venemaa režiimi terroristlikuks režiimiks ja Venemaa Föderatsiooni terrorismi toetavaks riigiks, mille tegudele tuleb üheskoos vastu astuda. «Diktaatorite ja autoritaarsete režiimide jaoks on tavapärane kasutada sporti oma mõjuvõimu laiendamise vahendina. Venemaa ja Putini režiimi jaoks on sport esmajoones poliitiline tööriist, mida on selgelt näidanud tõsiasi, et Venemaal on riigi rahastatav dopinguprogramm,» märkisid nad.