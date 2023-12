Mängijate kodumaale naasmine valmistab Eesti koondise peatreenerile muret

Alessandro Orefice naisi juhendamas. Foto: Margus Ansu

Juhendaja loodab, et ehk leiab keegi mängijatest siiski uue aasta alguses taas tee piiri taha. «Jah, see on võimalik ja ma väga loodan, et keegi seda teeb. Loodan, et mängijad mõistavad ise ka, et suviseks ettevalmistuseks oleks selline liikumine vajalik ja nad saaksid kolm kuni viis kuud välismaal tugeval tasemel mängida.

Olen seda koondises alati kõigile öelnud, et koondise taseme tõstmiseks on see vajalik ja mina olen mängijatele alati olemas ja igati abiks, kui keegi mingit abi vajab. Mul on hea meel, et osa mängijaid on otsustanud oma karjääri välismaal jätkata ja rõõm on näha, et neil läheb hästi,» toonitab ta võõrsil mängimise olulisust.

Milline on seis tema peatreenerina jätkamise osas? Olen alaliiduga läbirääkimistes. Minu jaoks on algusest peale tegu pikema projektiga, meil oli ju 2+2 leping ja praegu ongi aeg läbi rääkida, kuidas või kas jätkame. Peame paika panema, mis on naiskonna arengu seisukohalt järgmised vajalikud sammud,» sõnab Orefice lõpetuseks.