Kim, kes oli Hyundai Motorspordi president alates 2022. aasta aprillist, ei lahku Lõuna-Korea autotootja juurest. Ta asub täitma uusi kohustusi Hyundai Motor Company all.

Abitebouli karjäär Hyundais on käinud väga kiire lennuga. Alles 2023. aasta jaanuaris asus ta nende rallimeeskonda juhtima. Töö on olnud nõnda edukas, et järgmisel hooajal soovitakse heidelda kõikide MM-tiitlite nimel. Selleks toodi meeskonda ka tagasi Ott Tänak.