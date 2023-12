Viimasel kahel hooajal pole suusamaailmas enam tavapäratu, kui Norra teenib meeste konkurentsis nelik- või viisikvõidu. Samuti on tihtipeale esikümnes vähemalt seitse-kaheksa nende sportlast. See on mõjutanud selgelt spordiala jälgitavust, kuna konkureerivatel rahvustel puudub huvi võistlusi jälgida.