Uue lepingu sõlminud Oliver Solberg: olen elevil, et saan tagasi olla ja MM-tiitlit jahtida

Tänavu WRC2 arvestuses enim katsevõite teeninud Solberg kinnitas neljapäeval, et tema lähitulevik on seotud Škoda Motorspordiga. Täpsemad detailid uues lepingus on veel avalikkuse eest kaitstud, ent üks on selge, et eesmärgiks võetakse MM-tiitel WRC2 arvestuses.