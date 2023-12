Suvel 100 meetri jooksus Eesti rekordi 10,18 püstitanud Nazarov on sügisel käinud juba kaks korda Rootsis, kus kasutab moodsat masinat, millega saab teha ülekiiruse treeninguid. Aparaadi töömehhanism on lihtne: sisestada tuleb soovitud kiirus ning seejärel tõmbab aparaat sportlast kaasa, et saaks kiiremini joosta.

«Ülekiiruse treening annab võimaluse saavutada suurem kiirus, milleni on treeningutel ise keeruline jõuda. Treeningutel on raske end nii käima tõmmata ja seda pingutust kätte saada. Võistlustel on see võimalik, aga treeningud teeb see aparaat lihtsamaks,» avaldas 24-aastane sprinter.