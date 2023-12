AMETLIK ⟩ M-Sport teatas viimaks tuleva MM-hooaja koosseisu

«Olen õnnelik, et saan 2024. aastal Rally1-te naasta. See oligi eelmise hooaja peamine eesmärk,» ütles Foumaux pressiteates. «Nautisin 2023. aastal arengut Fiesta Rally2ga. Arvan, et see aitab kaasa ka Rally1 autos olles. Tuleb väga huvitav hooaeg, eriti tänu uuele regulatsioonile ja punktisüsteemile.»